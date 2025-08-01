ABD Başkanı Trump: Gazze'de insanlar çok aç, yaşananlar korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki açlık felaketine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı.

"SOYKIRIM VAR" DİYEMEDİ

ABD Başkanı, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini vurgulayan Trump, bununla birlikte gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini kaydetti.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ve Gazze'den sonra Moskova'ya da gideceğini söyledi.

"YAKIN ZAMANDA RUSYA'YA YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

Ayrıca Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu'dan sonra Moskova'ya gideceğini ve burada görüşmelerine devam edeceğini söyleyen Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik adım atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya tepkisini dile getirdi.

Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç. Bu (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıydı. Benim savaşım değildi. Ama seçilirsem bunu durdurmaya çalışacağım dedim. Bence Rusya'nın yaptığı şey çok kötü. Birçok Rus ve Ukraynalı ölmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu savaşa hiç dahil olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı çağrıların karşılık bulmamasına da tepki gösterdi.

"Yakın zamanda Rusya'ya yaptırımları uygulayacağız ancak bu yaptırımların onu (Putin'i) rahatsız edip etmeyeceğinden emin değilim." diyen Trump, yaptırımların Moskova'ya etkisinden emin olmasa bile bunları uygulayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya 10 gün içerisinde yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.