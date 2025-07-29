ABD Başkanı Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyaretinin ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"ONLAR AÇLIK ÇEKEN ÇOCUKLAR"

Trump, eşi Melania Trump'ın Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görüp görmediğiyle ilgili soruya, "O da bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Sizin gördüğünüz, hepimizin gördüğü resimleri o da görüyor. Eğer biri deli değilse, çocukları gördüğünde bunun korkunç olduğunu söylemekten başka bir şey yapamaz. Onlar açlık çeken çocuklar." yanıtını verdi.

Gazze'deki annelerin çok zor durumda olduğunu da dile getiren Trump, "(Gazze'deki) Annelerini görüyorsunuz. Çocuklarını çok seviyorlar ama yapabilecekleri hiçbir şey yok gibi görünüyor. Onlara yiyecek bulmak zorundalar." diye konuştu.

GIDA YARDIMLARINI İSRAİL DAĞITACAK

Gazze'de açlık sorununun yaşandığını kabul eden Trump, bununla beraber, Gazze'ye gönderilecek yardımların İsrail'in kontrolünde dağıtılacağını belirtti.

Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar göndereceklerini aktaran Trump, burada gıda yardımlarının dağıtılması için yeni merkezlerin kurulacağını kaydetti.

Trump, "İsrail, bu gıda merkezlerine bakıyor, biz onların bu işi iyi yapabileceklerini düşünüyoruz. Onlar da bunu yapmak istiyor, gıda merkezlerini izlemek ve yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"EMMANUEL İYİ BİR ADAMDIR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin daha önce yaptığı küçümseyici açıklamaların hatırlatılması üzerine Trump, "Evet, bu onun görüşü. Bir görüşü olabilir. Bu benim katılmak zorunda olduğum anlamına gelmez. Emmanuel iyi bir adamdır. Çok çalışır, her konuda söyleyecek çok şeyi vardır" dedi.

İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin'i tanıma konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Trump, "Temelde aynı şeyi söylüyorlar ve bu sorun değil. Bu, benim aynı fikirde olmam gerektiği anlamına gelmez" dedi.

"PUTİN SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR, AMA BİZ GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasına ilişkin bir soruyu Trump şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız"

"BU GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ne zaman görüşebileceği sorusuna Trump şöyle dedi: