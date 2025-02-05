ABD Başkanı Donald Trump: Gazze'yi devralacağız

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından tepki çeken bir basın toplantısı düzenlendi.

"GAZZE ŞERİDİ'Nİ ABD DEVRALACAK, ORAYA SAHİP OLACAĞIZ"

Gazze Şeridi ile ilgili işgal duyurusu yapan Trump, "ABD, Gazze Şeridi'nin kontrolünü devralacak. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

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"GAZZE'DE UZUN VADELİ BİR SAHİPLİK DÜŞÜNÜYORUM"

Bir gazetecinin "ABD'nin Gazze'yi devralacağını söylediniz. Bu bir işgal girişimi mi yoksa Gazze'nin yeniden inşası süreciyle ilgili miydi?" sorusuna Trump şöyle cevapladı:

"Gazze'de uzun vadeli bir sahiplik düşünüyorum. Bu bölgeye ve Orta Doğu'ya büyük istikrar getirecek. Bu düşünmeden yapılmış bir karar değil. Bu bölgeye ABD'nin sahip olması ve istihdam yaratmasının harika bir şey olacak. Çok yakından inceledim, aylardır çalıştım Gazze son derece tehlikeli bir bölge. Bu fikir en üst düzeyde liderlerden son derece büyük bir takdir aldı. Gazze'ye ABD'nin sahip olması herkes tarafından söylendi."

"GEREKİRSE GAZZE'YE ASKER YOLLARIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika ve İsrail bölgeye sükunet ve istikrarı yeniden getirecek; refah, fırsat ve umudu uluslarımıza, Arap ve Müslüman uluslar da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm insanlara yayacağız." dedi.

Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.

Trump, asker gönderme ihtimali sorusuna, "Eğer gerekirse bunu yapacağız." diye karşılık verdi.

"İSRAİL'İN BEYAZ SARAY'DA SAHİP OLDUĞU EN BÜYÜK DOSTSUNUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın sözleri sonrası yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti.

Netanyahu şöyle dedi:

"Ben daha önce sadece Gazze'nin İsrail için tehdit olmaktan çıkması gerektiğini söylemiştim ama Başkan Trump daha da ileri giderek konuyu bambaşka bir boyuta evirdi. Siz (Donald Trump) İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostsunuz. Sayın Başkan (Donald Trump), geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barış getirmek için Gazze'deki işi bitirmek zorundayız."

"İSRAİL'İN ZAFERİ AMERİKA'NIN ZAFERİ OLACAKTIR"

Netanyahu ayrıca şunları dedi:

"İsrail savaşı kazanarak bitirecektir. İsrail'in zaferi Amerika'nın zaferi olacaktır. Birlikte çalışarak sadece savaşı kazanmakla kalmayacağız, liderliğiniz ve ortaklığımızla barışı da kazanacağız. Bölgemiz için parlak bir gelecek kuracak, büyük ittifakımızı daha da yükseklere taşıyacağız."

"YAHUDA ASLANI'NIN KÜKREMESİ ORTA DOĞU'DA YÜKSEK SESLE DUYULUYOR"

Netanyahu, Trump'ın İsrail-Hamas arasındaki son ateşkese etkisine, göreve geldikten hemen sonra Filistinlilere insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ABD desteğini çekmesine değinerek, "Bayanlar ve baylar, bunların hepsi sadece iki haftada oldu. Dört yıl sonra nerede olacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum." diye konuştu.

Toplantıda İncil’in, "İsrail halkının aslanlar gibi yükseleceğini" yazdığını belirten Netanyahu, “Ve biz bugün yükseldik, Yahuda Aslanı'nın kükremesi Orta Doğu'da yüksek sesle duyuluyor. İsrail hiç bu kadar güçlü olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de üç hedefi olduğunu savunarak, bunların "Hamas'ın askeri ve yönetim yeteneklerini yok etmek, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu öne sürdü.

"BENCE BU TARİHİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR ŞEY"

Netanyahu, Trump'ın "başkalarının reddettiği şeyleri söylediğini" ifade ederek, "Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer." dedi.

Trump’ın defalarca başarısız olmuş geleneksel düşünceleri delmeye istekli olduğunu dile getiren Netanyahu, "Kalıpların dışına çıkıp yeni fikirler üretmeye istekli olmanız, tüm bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, aynı basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.