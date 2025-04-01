ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

İHA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eğlence sektöründe karaborsa bilet satışının önüne geçmek amacıyla bir başkanlık kararnamesine imza attıktan sonra Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına çıktı.

"3. KEZ ADAY OLURSAM, OBAMA RAKİBİM OLSUN İSTERİM"

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, kendisinden üçüncü kez aday olmasını isteyenlerin sayısının arttığını yineledi.

"İnsanlar aday olmamı istiyor. Bunun bir yolu olduğunu söylüyorlar ama bu konuda bir araştırma yapmadım" diyen Trump, Demokratların eski Başkan Barack Obama'yı karşısına çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir soruya ise esprili bir dille, "Bunu çok isterim" şeklinde yanıt verdi.

Olası böyle bir rekabetin "güçlü bir mücadele" olacağını belirtti.

"KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİLERİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE"

Trump, iki gün içinde uygulanmaya başlanacak karşılıklı gümrük vergilerine de değindi. "Bize ne talep ediyorlarsa biz de onlardan aynısını istiyoruz, ama biz daha nazik davranıyoruz" diyen Trump, bu vergilerin bazı durumlarda rakip ülkelerinkine kıyasla daha düşük seviyelerde olacağını ifade etti.

"ELON MUSK BÜYÜK BİR İSİM, AMA ŞİRKETİ DE BÜYÜK"

Basın toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk’ın gelecekteki rolü de gündeme geldi. Trump, Musk için "Harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi var. Bir noktada işine geri dönecektir" dedi. Buna rağmen Musk’ı mümkün olduğunca görevde tutmak istediğini vurgulayan Trump, DOGE’nin uzun vadede faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna, "Bunu kesin olarak söyleyemem ama burada görev yapan pek çok insan önemli bir deneyim kazandı" yanıtını verdi.

"KİM JONG-UN AKILLI BİR LİDER"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkileri hakkında konuşan Trump, Pyongyang yönetimiyle diyaloğun önemine dikkat çekti. "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Kim Jong-Un akıllı bir adam" diyen Trump, Kuzey Kore’yi büyük bir nükleer güç olarak nitelendirdi ve ilerleyen süreçte bu konuda gelişmeler yaşanabileceğini ima etti.

"ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR"

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağına dair haberleri doğruladı. Programının yalnızca Suudi Arabistan’la sınırlı kalmayacağını belirten Trump, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de kapsayan bir ziyaret planladığını açıkladı. Orta Doğu ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurduğunu vurgulayan Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’ye 1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu, Amerikan şirketleri için büyük iş fırsatları anlamına geliyor" dedi. ABD basını, Trump’ın Mayıs ortasında Suudi Arabistan’a gideceğini öne sürmüştü.