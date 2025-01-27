ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'la telefonda görüştü

AA

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE VE ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede Trump, 26 Aralık'ta kardeşini kaybeden Starmer'a başsağlığı dilerken Starmer da Trump'ı yemin ederek başkanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Starmer, Trump'a Gazze'de ateşkes ve esirlerin salıverilmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Orta Doğu'nun güvenliği için birlikte çalışmanın önemi de ele alınırken ikili ticaret ve ekonomi de masaya yatırıldı.

Starmer, büyümeyi desteklemek için yapılan ve azaltılan düzenlemeler konusunda da Trump'a bilgi verdi.

Trump, İngiltere Kraliyet Ailesine duyduğu sevgiyi ve ABD-İngiltere ilişkilerine verdiği önemin altını çizerken iki lider yakın zamanda bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.