Beyaz Saray: Önümüzdeki saatlerde İran semalarında tam kontrole sahip olacağız

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İsrail İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran ise bu saldırıları yanıtsız bırakmayarak misilleme saldırıları yapıyor.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısı düzenleyerek yeni açıklamalarda bulundu.

"İRAN HAVA SAHASINDA TAM KONTROLE SAHİP OLACAĞIZ"

Operasyonların başarılı olduğunu iddia eden Sözcü, kısa sürede büyük bir ilerleme kaydedeceklerini söyleyerek "Destansı Öfke Operasyonu’nun şu ana kadar ses getiren bir başarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Önümüzdeki saatlerde İran semalarında tam kontrole sahip olacağız." dedi.

"ABD'YE KARŞI İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ KANLA ÖDÜYORLAR"

Rejimin dağıldığını belirten Leavitt, "İran'daki haydut terörist rejim tamamen eziliyor.

Dünyanın önde gelen terörizm destekçisi devletine 47 yıldır göz yumma ve onu destekleme dönemi sona erdi.

İran'ın cani terörist liderleri Amerika'ya karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar." ifadelerini kullandı.

"İRAN TÜM TEKLİF VE ÖNERİLERİMİZİ REDDETTİ"

İran'ın anlaşma yapmak konusunda geç kaldığını ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü, şunları kaydetti:

İran rejimi, nükleer programını geliştirmek için yaptırımların kaldırılmasını istiyordu.



İran rejimi, barışçıl bir nükleer program geliştirmesine yardımcı olmak için sunduğumuz tüm teklif ve önerilerimizi reddetti.



Bölgedeki müttefiklerimizle temas halindeyiz ve Amerikalıları eve getirmenin öncelikli bir konu olduğunu onlara açıkça belirtiyoruz.