ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin bugün görüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin bugün saat 17:00'de yapılacağını açıkladı.
Peskov açıklamasında, Trump ile yapılacak görüşmede İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarının görüşüleceğini kaydetti.
"ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİNE DEĞER VERİYORUZ"
Dmitriy Peskov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Putin ile Trump bugün saat (TSİ) 17.00’de görüşecek. Görüşmenin verimli olmasını bekliyoruz. ABD’nin Ukrayna krizi konusundaki arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz.
"ROMANYA'DAKİ SEÇİMLER TUHAFTI"
Romanya'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Peskov, "Romanya’daki seçimler tuhaftı" ifadesini kullandı.
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