ABD Başkanı Trump yeni gümrük vergilerini duyurdu

1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım" ifadesini kullandı.

Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.

Aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi.

"ÜRETİM SÜREÇLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Trump, "Bunun nedeni bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "İnşa etme, temel atma veya inşaat halinde olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.