ABD Başkanı Trump'ın elinde görülen morluk dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen “Gazze için Barış Kurulu Şartı”nın imza töreninde yer aldı.

SOL ELİNDEKİ MORLUK OBJEKTİFLERE YANSIDI

Törende Trump’ın sol elinde görülen morluk dikkatlerden kaçmadı.

Trump'ın elindeki morluk, sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde hızla yayılarak büyük bir merak konusu haline geldi.

BEYAZ SARAY, MASA ÇARPMASI VE YOĞUN TEMAS DEMİŞTİ

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce yaptığı açıklamada Trump’ın imza masasının köşesine çarpması sonucu morluğun oluştuğunu açıklamıştı.

Sağ elde görülen benzer izler için ise Beyaz Saray ekibi, Trump’ın yoğun el sıkışma trafiği ve günlük aspirin kullanımının etken olduğunu söylemişti.

Trump’ın doktoru ise geçmişte sağ eldeki morlukların, sık el sıkışma ve aspirinin kanı inceltici etkisiyle hafif doku tahrişine bağlı olduğunu belirtti. Trump’ın günlük yüksek dozda aspirin kullandığı ve bunun morluklara yatkınlığı artırdığı açıklanmıştı.

"CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU DEĞİL" AÇIKLAMASI

Bu morluklar, önceki yıllarda da zaman zaman kamuoyu tarafından fark edilmiş ve Trump’ın eli bazen bandaj veya makyajla kapatılmıştı. Beyaz Saray da bu izlerin “kişisel temas ve yaşlanma belirtisi” olduğunu vurguluyor.

Kamuoyunda ve medyada, Trump’ın sağlık ve yaşına dair spekülasyonları yeniden gündeme geldi. Ancak resmi açıklamalar, morlukların ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediği yönünde.