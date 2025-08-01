ABD Başkanı Trump'tan Witkoff açıklaması

Gazze'deki insani kriz derinleşirken İsrail'in ablukası altında yaşam savaşı veren Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyor.

Gıda yardımı alma umuduyla yola çıkan Gazzeliler için yardım noktaları da ölüm noktalarına dönüşüyor.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’deki insani krize ilişkin görüşmeler için Gazze ve İsrail’e gitme kararı aldı.

YARDIM MERKEZLERİNİ DENETLEDİ

İsrail ve Gazze ziyareti kapsamında Witkoff'un, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir yardım merkezini denetlediği öğrenildi.

TRUMP: WITKOFF İSRAİL'DEN SONRA RUSYA'YA GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İsrail’den sonra Rusya’ya gideceğini söyledi.

Trump "Rusya'ya gidiyor, inanın ya da inanmayın." ifadesini kullandı.

Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirten Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik devam eden saldırılarını 'iğrenç' olarak nitelendirdi.