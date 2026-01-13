ABD besin piramidini değiştirdi: İşte yenisi... ABD, on yıllardır süregelen beslenme rehberini sil baştan yazdı. Besin piramidini adeta tersyüz ederek biftek, peynir ve tam yağlı sütü listenin üst sıralarına taşıdı.

Göster Hızlı Özet ABD, beslenme rehberini güncelleyerek biftek, peynir ve tam yağlı sütü ön sıralara taşıdı.

Yeni rehber, tam tahılları önerirken rafine karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan kaçınmayı tavsiye ediyor.

Bu değişiklikler, Amerikan Kalp Derneği'nin tavsiyeleriyle çeliştiği için kamuoyunda tartışma yarattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. ABD Sağlık Bakanlığının internet sitesinde "Yeni Beslenme Rehberi" adı altında yeni bir sayfa yayımlandı. "Gerçek yiyecekler yiyin" başlıklı sayfada, tüketim alışkanlıklarına ilişkin bir yol haritası paylaşıldı. Tam tahılların teşvik edildiği, rafine karbonhidratların ise önerilmediği sayfada, ayrıca vatandaşlara işlenmiş gıdadan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Beyaz Saray'ın X hesabından ise "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirin" (Make America Healthy Again) paylaşımı yapıldı. YENİ BESİN PİRAMİDİ Önceki rehberlerde çocukların 2 yaşına kadar eklenmiş şekerden uzak durması önerilirken, yeni rehberde bu sınır 10 yaşa yükseltildi. Her öğünde protein alınmasını öneren piramit, ABD kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni piramidin, Amerikan Kalp Derneği'nin kırmızı et, tereyağı ve benzeri yüksek yağlı hayvansal ürünlerin sınırlandırılması yönündeki tavsiyeleriyle çeliştiği kaydedildi. Dünya Haberleri Dmitriy Medvedev: Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Minnesota'dan ICE birliklerinin konuşlandırılmasını önlemek için hükümete dava

Çin'den, İran'la iş yapan ülkelere ek gümrük vergisi getiren ABD'ye tepki