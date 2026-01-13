Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado’yu Beyaz Saray’da ağırlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yanlılığıyla bilinen Venezuelalı muhalif Mara Corina Machado, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından ön plana çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel ödüllü Machado ile Beyaz Saray'da görüşme yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin perşembe günü olacağı kaydedildi.

MADURO'NUN KAÇIRILMASI SONRASI ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu görüşme, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülkeden kaçırmasının ardından oldukça önemli olarak görülüyor.

Trump, Maduro’nun kaçırılmasının ardından 2024 yılındaki seçimleri kazandığını savunan Machado’yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememişti.

MACHADO'YA DESTEK VERMEDİ

ABD Başkanı, Machado yerine Maduro’nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez’e destek vermişti.

Başkan Trump, Machado'nun halkta bir karşılığı olmadığını söylemişti.

MACHADO NOBEL'İNİ TRUMP'A VERMEK İSTEMİŞTİ

Machado geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Trump’a şahsen teşekkür etmek istediğini ifade etmiş ve bu yıl kendisine verilen Nobel’i Trump’a vermek istediğini ifade etmişti.

Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü’nün devredilemeyeceğini bildirmişti.

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Trump'ın bir süredir Venezuela'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamlaları ve baskıları gündemdeydi.

Nicolas Maduro'yu birkaç kere askeri müdahale ile de tehdit eden Trump, sözünde durmuş ve Amerikan güçleri 3 Ocak'ta bir gece operasyonu ile Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alarak ABD'ye getirmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD ile uzlaşma mesajları vermişti.