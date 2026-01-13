ABD'de bir ICE savunucusu, eylemci grubuyla tek başına kavga etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Renee Good adlı vatandaşın kaçak göçmenlere yönelik operasyon yürüten ICE ajanları tarafından vurularak öldürülmesi, ülke genelinde polis şiddeti, ICE ve Başkan Donald Trump yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazılarının haklı gördüğü, bazıları için de suç teşkil ettiği söylenen olay, Amerikan halkını ikiye böldü. Birtakım vatandaşlar protestolara karşı çıktı.

X sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda, eylemcilerin arasında, ICE kurumunu savunan bir vatandaşın da bulunduğu görüldü.

EYLEMCİLER TARAFINDAN RAHATSIZ EDİLDİ

Amerikan bayrağı taşıyan karşı protestocu vatandaşın, ICE karşıtı bir gösterici tarafından kulağına devamlı şekilde megafon dayandığı kameralara yansıdı.

KALABALIĞA TEK BAŞINA KAFA TUTTU

Eylemcinin hareketleri sabrını taşırınca yumruğunu savurarak protestocuyu yere yıkan adam, kalabalık eylemci grubuna tek başına kafa tuttu.

Yumruklarını konuşturan vatandaşın üzerine gelen eylemcileri bir bir indirmesi, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

RENEE GOOD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde ICE birliklerinin operasyonu sırasında münakaşaya girdikleri Amerikan vatandaşı Renee Good aracının içindeyken, bir ICE mensubu tarafından suratından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda kadının aracını ajanların üzerine sürdüğü gerekçesiyle müdahale edildiği savunulsa da halkın büyük bir bölümü bu bahaneyi yeterli bulmamıştı.