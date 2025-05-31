ABD çelik ithalatına yönelik tarife oranını yüzde 50'ye çıkarıyor

AA & Ensonhaber

US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirtti.

"ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız" diyen Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.

Söz konusu tarifeler 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

"ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Trump, US Steel'in çelik işçileri için hiçbir koruma olmaksızın yabancılara satılmasına asla izin vermeyeceğini söylediğini anımsattı.

US Steel'in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık anlaşmasına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh şehrinde tutacağını kaydetti.

Trump, Nippon'u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini ifade ederek şirketin ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını anlattı.

US Steel'i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek kurtardıklarını savunan Trump, böylece ABD'yi korkunç etkilerden koruduklarını öne sürdü.

Trump, çelik endüstrisine verdiği önemden bahsederek, "Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir" dedi.

GELECEK HAFTA ARTIRILACAK

Öte yandan Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta yükseltileceği bildirildi.