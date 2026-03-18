Mücteba Hamaney'den Laricani için taziye mesajı

ABD ile İsrail, İran'ı vurmaya devam ediyor.

İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarda, dini lider Ayetullah Hamaney'in yanı sıra birçok üst düzey isim hedef alınarak öldürüldü.

İran'ın misilleme saldırıları ise savaşın tüm Körfez'e yayılmasına neden oldu.

Orta Doğu'da karşılıklı çatışmalar sürerken, İsrail'den üst düzey isimlere yönelik yeni bir saldırı daha geldi.

LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarda, İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani hayatını kaybetti.

HAMANEY'DEN TAZİYE MESAJI

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Laricani için taziye mesajı yayınladı.

"BU SALDIRILAR İSLAM MİLLETİNİN KARARLILIĞINI GÜÇLENDİRECEK, ADALET YERİNİ BULACAK"

Haberi üzüntüyle öğrendiğini belirten Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

Ali Laricani’nin oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldım.



Ali Laricani uzun yıllar İran’a hizmet eden tecrübeli ve kararlı bir isimdi.



Bu saldırılar İslam milletinin kararlılığını güçlendirecek, adalet yerini bulacak. Ailesine başsağlığı diliyorum.