Körfez’de gerilim zirvede: İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurdu

ABD ve İsrail her vurduğunda İran misilleme yapıyor.

Bu sefer gaz tesisine karşılık petrol tesisi vuruldu.

İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırılarda Aseluye’deki petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ile gaz tesisleri vuruldu. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamalarının hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonrası çalışanların tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildiği, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çıkan yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İRAN'DAN MİSİLLEME: ARAMCO TESİSİ VURULDU

İran’ın, tesislerine yönelik saldırının ardından misilleme olarak Suudi Arabistan’da 5 ayrı noktayı hedef alacağını duyurdu.

Akşam saatlerinde Riyad’da patlama sesleri duyulurken, ilk görüntülerde Saudi Aramco tesislerinin vuruldu.

Hedef alınan tesiste büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı görüntülere yansıdı.

İran'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Riyad'da ABD uçaklarına yakıt ikmali sağlayan tesis vuruldu" denildi. İran, tesisin ABD uçaklarına yanıt sağladığını ve bu savaş uçaklarının İran'ı bombalamak için havalandığını iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, İran'da enerji tesislerinin vurulması ile ilgili olarak "Bu, tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN GÜÇ İÇİNDE "BALİSTİK FÜZELERİ İMHA ETTİK" DEMİŞTİ

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gün içerisinde Riyad’a yönelen 4 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, imha edilen füzelerin parçalarının başkentin farklı bölgelerine düştüğü, ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca kısa süre önce ülkenin doğu bölgesine yönelen 2 balistik füzenin de engellendiğini duyurdu. Füzelerin kaynağına ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KATAR DA HEDEF OLDU

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırıda Ras Laffan rafinerisinin vurulduğunu ve çıkan yangına müdahale edildiğini açıkladı.