ABD: Çin nükleer silah denemesi yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey yetkili Christopher Yeaw, Çin’in 2020 yılında yer altında gizli bir nükleer silah denemesi yaptığı yönündeki iddialara ilişkin yeni teknik veriler paylaştı. Yeaw, kaydedilen sismik hareketlerin deprem ya da madencilik faaliyetleriyle örtüşmediğini öne sürdü.

"SARSINTI, NÜKLEER PATLAMAYA İŞARET EDİYOR"

The Washington Post’un haberine göre Yeaw, başkent Washington’daki Hudson Enstitüsü’nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Yeaw, 2020 yılında Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Lop Nur tesisi yakınlarında meydana gelen 2,76 büyüklüğündeki sarsıntının nükleer deneme ihtimaline işaret ettiğini savundu.

Kazakistan’daki bir sismik istasyonun aynı tarihte söz konusu bölgede kaydedilen hareketliliği tespit ettiğini belirten Yeaw, elde edilen verilerin yeniden incelendiğini ve bulguların deprem ya da madencilik faaliyetleriyle uyumlu olmadığını ileri sürdü.

CTBTO: "KESİN DEĞERLENDİRME YAPILAMAZ"

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ise aynı dönemde Lop Nur çevresinde 12 saniye arayla iki küçük sismik olay kaydedildiğini açıkladı.

Ancak örgüt, mevcut verilerin olayın nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için yeterli olmadığını bildirdi.

ABD VE ÇİN ARASINDA KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

ABD yönetimi, 2020 yılında Pekin’in Lop Nur bölgesinde geniş çaplı kazı çalışmaları yürüttüğünü ve burada yer altı nükleer test alanı oluşturduğunu iddia etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları reddederek, Çin’in nükleer silahlarla ilgili uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerine bağlı olduğunu açıklamıştı.

Konuya ilişkin tartışmaların diplomatik düzeyde sürmesi bekleniyor.