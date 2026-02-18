ABD’de silahlı şüpheli, Kongre Binası yakınında yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin başkenti Washington'da, silahlı saldırgan alarmı yaşandı.

Polis yetkilisi Michael Sullivan, Kongre Binası yakınlarında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Sullivan, 18 yaşındaki erkek şüphelinin, aracını bina yakınlarına park ettikten sonra araçtan inerek Kongre Binası’nın batı cephesine doğru koşmaya başladığını belirtti. Güvenlik güçlerinin kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

ÜZERİNDEN SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Açıklamaya göre, koruyucu yelek ve eldiven giydiği belirtilen şüphelinin elinde dolu bir pompalı tüfek ile yedek mühimmat bulundu.

Şüphelinin aracında ayrıca kask ve gaz maskesi tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, olayın arka planının aydınlatılması amacıyla şüpheli hakkında kapsamlı inceleme başlatıldığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.