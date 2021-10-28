ABD: Çin'in hipersonik füze denediği iddiaları endişelendiriyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Asya ülkesiyle ilgili iddianın önemli olduğunu söyledi. Milley, kendi çalışmalarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Çin'in, temmuz ayında hipersonik füze testi yaptığı şeklindeki iddia ortaya atılmış, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı belirtilmişti.

ABD'den gelen açıklamada, Pekin'in denemesinden duyulan endişe dile getirildi.

"ÇİN'İN DENEMESİ ENDİŞE VERİCİ"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların "endişe verici" olduğunu belirtti.

Bloomberg News'e verdiği demeçte Milley, Çin'in hipersonik füze sistemi denemesinin "önemli bir durum" olduğunu vurguladı.

"KENDİ ÇALIŞMALARIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ"

Milley, Çin'in bu tür askeri çalışmalarının ABD'nin de kendi çalışmalarını geliştirmesi ihtiyacına işaret ettiğine değinerek, "Tüm dikkatimizi verdik." dedi.

General Milley ayrıca, Çin ordusunun "tüm alanları kapsayan ve küresel emelleri olan çok yetenekli bir orduya" dönüştüğü uyarısında bulundu.

"BU TEKNOLOJİYE YABANCI DEĞİLİZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Milley'in açıklamalarının ardından "Bu teknoloji bizim yabancı olduğumuz, düşünmediğimiz bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, ABD'nin savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne ve kendi hipersonik sistemlerine yönelik amaçlarının olduğuna dikkati çekti.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden da Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini ifade etmişti.

HİPERSONİK FÜZE TESTİ İDDİASI

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti.

Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.