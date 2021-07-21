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    ABD 'den Biden yönetiminde Eş-Şebab'a ilk saldırı

    ABD ordusu, Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi.
    • AA
    • 21.07.2021 - 03:57
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    ABD 'den Biden yönetiminde Eş-Şebab'a ilk saldırı

    Başkan Joe Biden’in göreve gelmesinden bu yana ABD ordusu, Somali’de Eş-Şebab'ı ilk kez havadan vurdu.

    Pentagon Sözcüsü Cindi King, yaptığı açıklamada, hava saldırısının Mogadişu'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusundaki Galkayo bölgesinde Eş-Şebab milis gruplarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

    "SİVİL KAYIP YOK"

    Açıklamada, “Eş-Şebab ve Somali güçleri arasında devam eden angajman nedeniyle saldırıdaki hasar tespiti beklemede ancak komutanlığın ilk değerlendirmesi, bu saldırı sonucunda hiçbir sivilin yaralanmadığı veya öldürülmediği yönünde.” ifadesi paylaşıldı.

    Saldırıyı ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali hükümetiyle koordineli gerçekleştirdiği kaydedildi.

    ABD’nin Somali’ye yönelik en son hava saldırısı, Biden’ın yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

    ABD den Biden yönetiminde Eş-Şebab a ilk saldırı #1

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