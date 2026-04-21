ABD, "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine baskın düzenledi

ABD-İran arasındaki ateşkes devam ediyor.

Ancak ateşkese rağmen bölge oldukça gergin...

Son olarak ABD, bir gemiye daha baskın düzenlediğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gece Hint-Pasifik bölgesinde "devletsiz ve yaptırım uygulanan" bir gemiye baskın düzenlediğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Bu açıklamadan saatler sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, verdiği röportajda gemi baskınından bahsetti.

"GEMİDE HOŞUMA GİTMEYEN ŞEYLER VARDI"

Trump röportajında, "Dün bir gemi yakaladık, içinde pek hoş olmayan bazı şeyler vardı. Belki Çin'den bir hediye, bilmiyorum.

Ama biraz şaşırdım, çünkü Başkan ile çok iyi bir ilişkim var ve onunla bir anlayışa sahip olduğumu düşünüyordum. Ama sorun değil. Savaş böyle yürür." dedi.

"GEMİYE ÇIKMA OPERASYONU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine, dün gece "bir olay yaşanmadan deniz müdahalesi ve gemiye çıkma operasyonu" yapıldığı kaydedildi.

"İRAN'A MADDİ DESTEK GÖSTEREN GEMİLER ENGELLENECEK"

Uluslararası suların "yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak olmadığı" belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan, yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ABLUKANIN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ

Deniz trafiği takip platformu MarineTraffic kayıtlarına göre, söz konusu olay ABD Hint-Pasifik Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi.

CNN televizyonunun haberinde; olayın, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesinin dikkati çektiği aktarıldı.

GEMİ YAPTIRIM ALTINDA: NEDENİ İRAN

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) internet sitesine göre "M/T Tifani" isimli gemi, "İran petrolü taşıdığı" gerekçesiyle yaptırım altında bulunuyor.