ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'a yeni yaptırımlar açıklayacağız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Tahran'ın eylemlerinin önemli ekonomik sonuçları olacağından emin olmak için birlikte çalışıyoruz. ABD bugün ilerleyen saatlerde İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, bu hafta İngiliz mevkidaşıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gideceklerini söyledi.

"PUTİN'İN SALDIRGANLIĞININ SEBEPLERİNDEN BİRİ DE ÇİN"

Rusya’nın Ukrayna’da şehirleri, insanları, özellikle de enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdığını belirten Blinken, “Putin'in bu saldırganlığı sürdürebilmesinin nedenlerinden biri de Çin Halk Cumhuriyeti'nin sağladığı destektir. Ülkelerimiz, Rus savaş makinesini besleyen bu uygulamalarda bulunan Çin kuruluşlarını sorumlu tutma konusunda hemfikirdir” dedi.

"BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI ESASTIR"

Görüşmede, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabalar ile Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü konularını da ele aldıklarını belirten Blinken şunları söyledi:

“Her ikimiz için de barış ve istikrarın sürdürülmesi, statükonun korunması esastır. Bu sadece bizim için değil, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için de elzemdir. Ayrıca, ortak çıkarlarımızı etkileyen ve dünyanın her yerinde insanları etkileyen küresel sorunlarda Çin ile iş birliği yapmanın yollarını aramaya devam etmenin önemi konusunda da hemfikiriz”

"TAHRAN, RUSYA'DA DRON FABRİKASI KURDU"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) birçok kararını ihlal ettiğini vurgulayan Blinken şöyle dedi:

“Gerçek silahlar elde etmek için İran ve Kuzey Kore'nin yardımına giderek daha fazla güveniyor. Tahran uzun zamandır ölümcül insansız hava araçları tedarik ediyor. Rusya'da bir dron fabrikası kurdu. Rusya askerlerine bunları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verdi. ABD bir süredir İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya balistik füzeler sağlaması gibi ek bir tehdit konusunda uyarıda bulunuyordu”

ABD'DEN İRAN'A EK YAPTIRIMLAR

İran’ı bu adımı atmasının bir tırmanma anlamına geleceği konusunda hem kamuoyu önünde hem de özel olarak uyardıklarını aktaran Blinken şu cümleleri kurdu:

“Düzinelerce Rus askeri personeli İran'da, azami menzili 75 mil olan Fath-360 yakın menzilli balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildi. Rusya şimdi bu balistik füzelerin sevkiyatını aldı ve muhtemelen birkaç hafta içinde Ukrayna'da Ukraynalılara karşı kullanacak. Tahran'ın eylemlerinin önemli ekonomik sonuçları olacağından emin olmak için birlikte çalışıyoruz. ABD bugün ilerleyen saatlerde İran Air'e yönelik ek tedbirler de dahil olmak üzere İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak. Müttefik ve ortaklarımızın da İran'a yönelik yeni tedbirlerini açıklamalarını bekliyoruz”

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin defalarca Avrupa ile ilişkilerini yeniden kurmak ve yaptırımların hafifletilmesini istediklerini açıkladıklarını belirten Blinken, “Bu gibi istikrarsızlaştırıcı eylemler tam tersini sağlayacaktır” dedi.

“GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE SONA ERDİRMEYE KARARLIYIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde ayrıca Orta Doğu'daki krizin daha da tırmanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalardan bahsettiklerini kaydeden Blinken, “Ülkelerimiz birkaç ay önce İran'dan gelen benzeri görülmemiş bir saldırı karşısında İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı oldu. Gelecekte de İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı olmak için birlikte hareket etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

"ESİRLERİ EVLERİNE GETİRMENİN EN İYİ YOLU BU"

Gazze Şeridi’ndeki saldırıları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Blinken şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapmanın en hızlı yolu ateşkes anlaşmasını bitiş çizgisine getirmektir. Esirleri evlerine getirmenin en iyi yolu bu. Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara büyük bir yardım akışı sağlamanın en iyi yolu da bu. Ancak ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmaya devam etmek için ateşkesi bekleyemeyeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Şu anda Gazze'de korkunç bir çocuk felci salgınını önlemek için aşılar ve çocuk felci kampanyası ile neler yaptığımızı görüyorsunuz”

“İNGİLTERE'NİN YENİ 'ÖNCE NATO' SAVUNMA STRATEJİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Blinken görüşmede NATO’yu nasıl güçlendirebilecekleri konusunda da fikir alışverişi yaptıklarını söyleyerek, “İngiltere'nin yeni 'Önce NATO' savunma stratejisini ve başbakanın İngiltere'nin savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle hepimizin karşı karşıya olduğu ciddi tehditler ışığında diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)