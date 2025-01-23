ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'e destek vurgusu

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

NETANYAHU'YU KUTLADI

Netanyahu'yu İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.