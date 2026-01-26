Japonya’da kar ulaşımı durdurdu: Binlerce yolcu havalimanında mahsur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Hokkaido’da, New Chitose Havalimanı’ndan yapılması planlanan en az 56 uçuş iptal edildi. Havalimanını Sapporo, Asahikawa ve Hakodate kentlerine bağlayan yaklaşık 500 tren seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

130 BİN KİŞİ ULAŞIM AKSAMALARINDAN ETKİLENDİ

Yetkililer, iptal edilen tren seferleri nedeniyle toplamda 130 bin kişinin ulaşımda aksama yaşadığını açıkladı. Seferlerdeki aksamaların bugün de kısmen devam ettiği belirtilirken, yolculara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.

KAR KALINLIĞI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Hokkaido Valiliği’nden yapılan açıklamada, son 24 saatte Sapporo kentinde kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı bildirildi. Bu seviyenin, ocak ayları için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kar kalınlıklarından biri olduğu ifade edildi.

KAR TEMİZLİĞİ CAN ALDI

Öte yandan, Japonya’nın farklı bölgelerinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı can kayıplarına da neden oldu. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), Niigata eyaletine bağlı Uonuma ve Sado kentlerinde birer, Nagaoka kentinde ise iki kişinin kar temizleme çalışmaları sırasında yaşanan kazalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.