ABD'de ICE ekiplerince öldürülen hemşirenin ailesi, yönetime tepki gösterdi

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) yetkililerinin halka yönelik şiddet olayları, ülkede yankılanmaya devam ediyor.

Senatör Bernie Sanders, Pretti'nin ailesi tarafından yapılan açıklamayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştı.

Açıklamada, oğullarının Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarını protesto eden gösteriler sırasında yere düşen bir kadına yardım etmeye çalışırken vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

"YÜREĞİMİZ PARAMPARÇA"

"Yüreğimiz paramparça ama aynı zamanda çok öfkeliyiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Pretti'nin saldırıya uğradığı anda elinde silah değil, telefon bulunduğu, diğer elinin de boş olduğu kaydedildi.

"MİDE BULANDIRICI YALANLAR KABUL EDİLEMEZ VE İĞRENÇ"

Açıklamada, "Yönetimin oğlumuz hakkında söylediği mide bulandırıcı yalanlar kabul edilemez ve iğrençtir. Alex, Trump’ın katil ve korkak ICE zorbaları tarafından saldırıya uğradığında açıkça elinde silah tutmuyordu." ifadeleri kullanıldı.

"İYİ KALPLİ VE DUYARLI BİRİYDİ"

Öte yandan Pretti'yi tanıyanlar, Trump yönetimi yetkililerinin Pretti'yi "şiddet yanlısı" olarak nitelendiren açıklamalarına itiraz etti.

Pretti; ailesi, komşuları ve tedavi ettiği gazilerin yakınları tarafından "iyi kalpli ve duyarlı" biri olarak tanımlandı.

Aile, olaydan ilk kez Associated Press muhabirinin telefonuyla haberdar olduklarını, daha sonra görüntüleri izlediklerinde vurulan kişinin oğulları olduğunu fark ettiklerini belirtti. Baba Michael Pretti, Minnesota'daki yetkililerden uzun süre bilgi alamadıklarını, polis ve sınır güvenliği birimleri arasında yönlendirildiklerini kaydetti.

RENEE GOOD VE ALEX PRETTI'NİN ÖLDÜRÜLMELERİ

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta, bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.