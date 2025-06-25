ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran nükleer silah sahibi olmaya daha da uzak

İran ve İsrail arasında ateşkese varılırken geçtiğimiz günlerde ABD, savaşa fiilen dahil olmuş, gerilim daha da yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait 3 nükleer tesisin vurulduğunu duyurmuştu.

Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından, bu tesislerin "tamamen imha edildiğini" söyledi.

CNN'DEN TRUMP'I KIZDIRAN AÇIKLAMA

Konudan bilgisi olan üç kaynak, dün CNN'e, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları konusunda hazırlanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi vermişti.

Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtilmişti.

"TARİHTEKİ EN BAŞARILI OPERASYONU ETKİSİZ GÖSTERMEK İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu iddiaya ilişkin, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, medyadaki iddiaların aksine, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer silah yapımından "çok daha uzakta" olduğunu savundu.

"ÇOK DAHA UZAKTALAR"

NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya mülakat veren Rubio, iddiaları "yanlış" olarak niteleyerek, haberin olanları tam olarak yansıtmadığını kaydetti.

Çeşitli bileşenlere "çok ciddi" hasar verildiğini belirten Rubio, "Sonuç olarak, saldırıdan öncesine kıyasla şimdi bir nükleer silah geliştirmeden çok daha uzaktalar." ifadesini kullandı.