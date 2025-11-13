ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Sudan'a saldıran HDK güçlerine silah desteği durmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada'nın Niagara bölgesinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sudan'da yaşananların "dehşet verici" olduğunu belirten Rubio, bu konuda Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştıklarını, "ilgili taraflara baskı uyguladıklarını" dile getirdi.

"SİLAH DESTEĞİNİN KESİLMESİ GEREKİYOR"

Rubio, "(Silah) Bu desteğin kesilmesi gerekiyor. HDK'nin dışarıdan yardım aldığı açık, bu yardımın sadece finansman sağlayan bir ülkeden gelmediği de ortada. Aynı zamanda bazı ülkeler, bu yardımların sevkiyatı ve taşınması için kendi topraklarının kullanılmasına da izin veriyor." ifadelerini kullanarak, bu konuda herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almak istemediğini söyledi.

İNGİLTERE'NİN İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI DURDURDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

Bakan Rubio, ayrıca İngiltere'nin Karayipler'de "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere" yönelik ABD saldırılarından duyduğu endişe nedeniyle Washington ile istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.

Avrupa'da dile getirilen bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal edebileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Rubio, "Bence Avrupa Birliği'nin uluslararası hukukun ne olduğuna karar verme yetkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.