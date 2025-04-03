ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan NATO'ya bağlılık vurgusu

DHA

Belçika’nın başkenti Brüksel'de iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, NATO'YU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKÇA BELİRTTİ"

Rubio, ilk kez NATO toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “ABD, NATO'da her zamankinden daha aktif. ABD Başkanı Donald Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça belirtti. NATO'da kalacağız” ifadelerini kullandı.

"TRUMP, NATO'YA KARŞI DEĞİL"

NATO'nun gelişmiş ekonomilerden oluşan bir topluluk olduğunu kaydeden Rubio, şöyle konuştu: