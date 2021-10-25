ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile iş birliği arayışındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız" dedi.

ABD dahil 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması hakkında yaptığı ortak açıklaması büyük tepki toplamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat vermişti.

Büyükelçiler, Erdoğan'ın talimatı sonrası geri adım atmıştı. Konuyla ilgili ABD'den beklenen açıklama geldi.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÖNCELİKLERDE İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDAYIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız.

"DİYALOG KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."