Venedikliler, şehre giriş ücreti ödenmesini protesto edecek Venedik'teki yetkililer, uzun süredir tartışılan günübirlik ziyaretçiler için giriş ücretinin yürürlüğe girmesiyle, ünlü lagün şehrini bir "tema parkına" dönüştürmekle suçlanıyor.

ensonhaber.com

Venedik dünyada böyle bir planı yürürlüğe koyan ilk büyük şehir.

Bugün yürürlüğe giren 5 eurluk ücret, UNESCO dünya mirası alanını günübirlik gezicileri caydırarak aşırı turizmin etkilerinden korumayı ve belediye başkanı Luigi Brugnaro'ya göre şehri tekrar "yaşanabilir" hale getirmeyi amaçlıyor.

Protesto gösterisi düzenlenecek

Ancak çok sayıda bölge sakini komitesi ve derneği, ücretin sorunu çözmeye hiçbir faydası olmayacağını öne sürerek protesto gösterileri planladı.

Bölge sakinlerine yönelik aktivist bir grup olan Venessia.com'un yöneticisi Matteo Secchi, "Size neredeyse tüm şehrin buna karşı olduğunu söyleyebilirim. Bir şehre giriş ücreti koyamazsınız; tek yaptıkları burayı bir tema parkına dönüştürmek. Bu Venedik için kötü bir imaj. Yani şaka mı yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.

120 binden fazla sakinini kaybetti

Bir zamanlar güçlü bir denizcilik cumhuriyetinin kalbi olan Venedik'in ana adası, 1950'lerin başlarından bu yana 120 binden fazla sakinini kaybetti; bir dizi sorundan dolayı insanlar uzaklaştı.

Ağırlıklı olarak kitle turizmine odaklanılması, nüfusun binlerce ziyaretçinin yanında gölgede kalmasına neden oldu.

29 gün geçerli olacak

Yalnızca Venedik'in tarihi merkezine erişim için gerekli olan giriş ücreti, çevrimiçi olarak rezerve edilebiliyor ve deneme aşamasının bir parçası olarak 14 Temmuz'a kadar çoğunlukla hafta sonları olmak üzere 29 yoğun günde geçerli olacak.

Bölge sakinleri, işe gidip gelenler, öğrenciler ve 14 yaşın altındaki çocuklar ile gece konaklayan turistler muaf.