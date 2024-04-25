X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz birde şimdi görün… X- Factor Star Işığı yarışmasıyla adını duyuran ve sesiyle büyüleyen Ferah Zeydan’ı gören tanıyamıyor. Yarışmanın ardından 70 kilo veren Zeydan bakın şimdi ne halde…

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Kanal D ekranlarında kısa bir dönem yayınlanan şarkı yarışması X-Factor Star Işığı ile birçok yarışmacı hafızalarda unutulmaz yerler edinmeyi başarmıştı.

X-Factor ile hafızlara kazınmayı başaran ve performansı ile izleyenleri büyülemeyi başaran Ferah Zeydan bu isimlerin başında geliyor.

Güçlü sesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zeydan, yarışmanın ardından bu kez değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

Yarışmada kilolu halleri ile hafızalara kazınan Zeydan mide küçültme ameliyatı olduktan sonra verdiği kilolar ile şaşırtmayı başardı. Şimdilerde verdiği 70 kilo ile görenleri şaşırtan Zeydan bakın ne halde.

İşte, Ferah Zeydan’ın inanılmaz değişimi…