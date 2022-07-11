ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Srebrenitsa soykırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının kurbanlarını andı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti.

Birçok ülkenin yanı sıra ABD de Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Sırplar tarafından katledilen Bosnalıları andı.

"Amerikan halkı, Bosna Hersek halkının yanındadır"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Srebrenitsa soykırımının 27'inci yılı. Amerikan halkı, Temmuz 1995'te katledilen 8 binden fazla erkek ve çocuğun yasını tutan ve onları anan Bosna Hersek halkının yanındadır. ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te tüm vatandaşlar için daha iyi bir gelecek arayışında uzlaşmaya yönelik anlamlı adımlar atmaya istekli her düzeydeki liderleri desteklemeye kararlı olduklarını belirten Price, "Sevdiklerini kaybeden ailelerin ve kayıplarını yılmadan aramaya devam edenlerin, gerçekler için mücadele edenlerin, hayatta kalanların, sorumluları soruşturup yargılatmak suretiyle adaleti arayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Acı ve kaybın üstesinden gelmek, umut ve hoşgörüyü teşvik etmek cesaret ve güç gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, ABD'nin Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna değer verdiğini vurgulayarak, "Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik, kapsayıcı ve müreffeh bir Bosna Hersek"in ABD'nin önemli bir ortağı olmaya devam edeceğine aktardı.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmalarına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletmişti ve katledilen Boşnakları, toplu mezarları toplu mezarlara gömmüştü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl, soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta defnedilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükseldi.