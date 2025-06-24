ABD doğu yakası kavruluyor

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin doğu bölgelerinin yoğun bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu. Dünden bu yana etkisini artıran kavurucu sıcaklıklar, özellikle büyük kentlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

40 DERECE UYARISI

New York’ta termometreler 37,7 dereceyi gösterirken, Kennedy Uluslararası Havalimanı çevresinde sıcaklık öğle saatlerinde 38 dereceye kadar çıktı. Uzmanlar, metropol bölgesinde hava sıcaklığının hafta boyunca 40 dereceye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

HER YIL 500 KİŞİ SICAK HAVA KURBANI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısı yaptı. Her yıl yaklaşık 500 kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Adams, “Bu sıcaklıklar sadece rahatsız edici değil, önlem alınmazsa ölümcül olabilir. Bu duruma ciddiyetle yaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların ilerleyen günlerde Washington, Baltimore ve Philadelphia kentlerinde zirveye ulaşması, toplamda yaklaşık 160 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Atlantik Okyanusu’nda kasırga sezonu da resmen başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Azor Adaları’nın yaklaşık 1940 kilometre batısında “Andrea” isimli tropikal fırtınanın oluştuğunu açıkladı. Sezonun ilk tropikal fırtınası olarak kayda geçen Andrea’nın kısa süreli ve sınırlı etkili olacağı tahmin ediliyor.