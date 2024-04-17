ABD, Ermenistan ordusunu modernize edecek Washington ile Erivan, askeri alanda ortaklığını geliştirmek istiyor. ABD'den gelen açıklamada, bazı konularda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Rusya ile arasına mesafe koyan Ermenistan, ABD'nin desteğini almaya hazırlanıyor.

Washington yönetimi, yakın döneme kadar Moskova'nın stratejik ortağı olan Ermenistan'a askeri yardım sağlayacak.

ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien, verdiği bir demeçte, "hızla genişleyen ABD-Ermeni ilişkilerine" değindi.

Kvien, Erivan'la temasların "hemen hemen her alanda genişlediğini ve derinleştiğini" söyledi. Buna askeri iş birliğinin de dahil olduğuna dikkat çekildi.

ABD ile Ermenistan arasında askeri ortaklık

"Ermenistan barışı koruma ve diğer barışçıl çabalar gibi konulara katılımını genişletmek istiyor." diyen Kvien, şu ifadeleri kullandı:

Pek çok farklı alandan bahsediyoruz. Savunma konusunda Ermenistan'a nerede yardımcı olabileceğimizi görmeye çalışıyoruz.

Anlaşmaya vardılar

"Eurasianet" internet sitesinde, ABD-Ermeni askeri iş birliğinin birçok yönünün henüz sonuçlandırılmayı beklediği kaydedildi. Ancak Kvien, iki ülkenin "halihazırda birkaç konuda anlaşmaya vardığını" belirtti.

Zırhlı ambulans tedariki

Bu kapsamda ABD'nin, Ermenilerin zırhlı ambulans tedariki talebini kabul ettiği bilgisi paylaşıldı. Taraflar, şu anda teslimat takvimi üzerinde görüşüyor.