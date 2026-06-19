Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe oldu

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, bu akşam oynanan müsabakayı da kazanarak seriyi 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşma son saliseye kadar yüksek tempo ve heyecanda geçti.

İLK ÜÇ ÇEYREĞİ SİYAH BEYAZLILAR ÖNDE KAPATTI

Maçın ilk bölümünde iki ekip de hücumda ritim bulmakta zorlanırken, denge uzun süre bozulmadı. Periyodun ilerleyen dakikalarında dış atışlardan yüksek yüzde yakalayan Beşiktaş, skor üstünlüğünü ele geçirerek ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta oyuna daha etkili başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı eritip skora denge getirdi. Ancak Beşiktaş, yeniden üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu kritik isabetlerle kontrolü eline aldı ve soyunma odasına 45-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında karşılıklı basketlerle tempo yükselirken, periyodun ortalarında vites artıran Fenerbahçe farkı kapatıp eşitliği sağladı. Son bölümde ise yeniden oyunun kontrolünü alan Beşiktaş, bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirerek final periyoduna 60-56 önde girmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYAN ÜÇLÜK

Final periyoduna hızlı başlayan Beşiktaş, bulduğu üst üste sayılarla farkı yeniden açarak avantajını korudu. Çeyreğin orta bölümünde iki takım da karşılıklı basketlerle skor üretirken mücadelede heyecan son ana kadar sürdü.

Son bölüme geride giren Fenerbahçe, kritik anlarda oyundan kopmadı. Bitime 1.9 saniye kala Tarık Biberovic'in kaydettiği üç sayılık basketle öne geçen sarı-lacivertliler, parkeden 77-75 galip ayrılarak seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste üçüncü, toplamda ise 13. lig şampiyonluğunu elde etti.