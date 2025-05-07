ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devrediyor

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aldığı kararı duyuran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Joe Biden döneminde açılan ve ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonundan bağımsız çalışan Filistin İşleri Ofisi'ni tamamıyla büyükelçilik bünyesine katacaklarını belirtti.

Bruce, "Bakan Rubio, Filistin İşleri Ofisi'nin sorumluluklarını tamamen Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin diğer bölümleriyle birleştirme kararı aldı" değerlendirmesini yaptı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü kararın da o politikayla uyumlu olduğunu söyledi.

2022 YILINDA AÇILDI

Biden, 2022'de aldığı bir kararla İsrail-Filistin meselesindeki bazı süreçlerin daha rahat yürütülebilmesi için Filistin İşleri Ofisi'nin açılması kararını vermiş, karar özellikle Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisiyle karşılanmıştı.

Rubio da Filistin İşleri Ofisi ile ilgili açıklamalarında söz konusu ofisin büyükelçiliğe devredileceğini ifade etmişti.