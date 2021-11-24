ABD, Gana’ya 1.3 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında gönderilen 1.3 milyon doz aşı, Kotoka Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.

ABD'nin, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 1.3 milyon doz aşı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum Sarpong, aşıların ulusal koronavirüs aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Sarpong, aşıların hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederek virüsü yenmek için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

YIL SONUNA KADAR 20 MİLYON AŞILAMA HEDEFİ

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

1208 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 130 bin 827 kişi virüse yakalandı, bunlardan 128 bin 885'i sağlığına kavuştu, 1208 kişi yaşamını yitirdi.