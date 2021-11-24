Euro
14.6007
1.13%
Dolar
12.9744
1.3%
Altın
754
2.09%
Borsa
1.785
0%
Bitcoin
731.607
11.47%
BTXN Coin
25.25
21.80%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    ABD, Gana’ya 1.3 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

    Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında gönderilen 1.3 milyon doz aşı, Kotoka Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.
    • AA
    • 24.11.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Gana’ya 1.3 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

    ABD'nin, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 1.3 milyon doz aşı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum Sarpong, aşıların ulusal koronavirüs aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

    Sarpong, aşıların hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederek virüsü yenmek için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

    YIL SONUNA KADAR 20 MİLYON AŞILAMA HEDEFİ

    Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

    ABD, Gana’ya 1.3 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi #1

    1208 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 130 bin 827 kişi virüse yakalandı, bunlardan 128 bin 885'i sağlığına kavuştu, 1208 kişi yaşamını yitirdi.

    ABD, Gana’ya 1.3 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir