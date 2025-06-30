ABD, Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapmaya hazırlanıyor

İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD'nin başkenti Washington'a ziyaretinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme adımları, Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump ekibinden üst düzey yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların 'sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına' işaret etti.

ABD'li yetkililerin Dermer'e İsrail'in 'Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği' yönündeki ısrarının ise geleceğe bırakılmasının söyleneceği aktarıldı.

"GAZZE'DE ATEŞKESE İŞARET"

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'ye saldırılarında tekrarladığı 'Hamas'ı yok etme' hedefinin de içinde yer aldığı 'mutlak zafer' söylemindense İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri en ön sıraya aldığını açıklamasının Gazze'de ateşkes anlaşmasına işaret ettiğini belirtti.

Kanal 12, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ordunun hükümetten savaşın bir sonraki adımını belirlemesini istediğini yazdı.

Bir sonraki adımın Gazze'nin kontrolünü tamamlamak ya da esir takası anlaşması yapmak olduğu belirtilerek ordunun ikinci seçeneği tercih ettiğini iddia edildi.

Dermer'in gezisinin Netanyahu'nun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Washington ziyaretine hazırlık amacıyla da planlandığı vurgulanan haberde ABD'nin Netanyahu'nun gezisi öncesinde bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktarıldı.

TRUMP: GAZZE'DE ANLAŞMA YAP

Kanal 13 de ordunun hükümete Gazze'de yaklaşık 19 ay süren kara saldırılarının ardından kalan rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşılabilecek önemli bir hedef kalmadığını ilettiğini ifade etti.

İsrail-İran çatışmasını 12 günün ardından 24 Haziran'da tek taraflı açıkladığı ateşkesle sonlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze'de anlaşma yap. Esirleri geri getir" paylaşımı Netanyahu'ya mesaj olarak yorumlandı.