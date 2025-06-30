Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes için yolsuzluk davasının iptalini şart koştuğu iddiası

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesi yönündeki çıkışı ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için hakkındaki yolsuzluk davasının ortadan kaldırılmasını şart koştuğunu belirten Golan, Trump'ın yolsuzluk davasının iptaline yönelik çıkışının da bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Golan, "Esirler Hamas'ın elinde ancak Netanyahu'nun çıkarları için tutsak vaziyette" ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DESTEK

Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Ardından Netanyahu, duruşmalarının 2 haftalığına ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talebi 2 kere reddedilmişti.

İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi, yapılan gizli duruşmanın ardından bu hafta gerçekleştirilecek duruşmaların ertelenmesi talebini kabul etmişti.

Netanyahu'ya desteğini bugün bir kez daha dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını belirterek Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan cadı avına benzetmiş ve "Buna izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi ise Trump ile Netanyahu'nun 'Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması' konusunda uzlaştıkları iddiasına yer vermişti.