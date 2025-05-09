ABD: Gazze'ye yardım ulaştıracak çözüme sadece birkaç adım uzaklıktayız

AA & Ensonhaber

Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barışı güvence altına alacak, İsrail'i koruyarak Hamas'ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler' çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Trump'ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu konusunda yoğun çalıştığını belirten Bruce, "Onun (Trump) ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız" ifadesini kullandı.

Bruce, Gazze'ye gıda akışını sağlayacak yeni vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu ancak kuruluşun bunu yakında bizzat duyuracağını dile getirdi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, önceki gün yaptığı açıklamada İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.

Gıda ve pişirme yakıtı yüklü Dünya Merkez Mutfağı kamyonlarının martın başından beri Gazze sınırında hazır bekletildiği ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği kaydedilmişti.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze'ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.