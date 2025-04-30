ABD, Haitili çeteleri yabancı terör örgütü ilan etmeyi planlıyor

AA & Ensonhaber

Associated Press'in haberinde bazı yetkililerin Donald Trump yönetiminin Haitili çetelere ilişkin Kongre'ye yolladığı bildirime dair iddiaları yer aldı.

Yetkililere göre Trump yönetimi Kongre'ye 23 Nisan'da bildirim göndererek 'Viv Ansanm' ve 'Gran Grif' çetelerini 'yabancı terör örgütü' ilan etmeyi planladıklarını kaydetti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı ya da Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli 'MS13' ve Venezuela kökenli 'Tren de Aragua' çetelerini 'yabancı terör örgütleri' listesine eklemişti.

5 BİNİ AŞKIN KİŞİ SALDIRILARDA ÖLDÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.