ABD Hamas'ı tehdit etti: Son tarihin farkındalar, karşılık vereceğiz

İHA

Beyaz Saray, Hamas'a yönelik bir açıklama yaptı.

"TRUMP, AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLERİNİ İFADE ETTİ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Trump Hamas'ın ya rehineleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager Çarşamba akşamı Doha'da ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanınması amacıyla bir ‘köprü' önerisi sundular"

"HAMAS ÇOK KÖTÜ BİR BAHİS OYNUYOR"

Köprü önerisinin detayına da değinen açıklamada şöyle denildi:

"Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak, birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak, ve ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacaktı. Katarlı ve Mısırlı ortaklarımız aracılığıyla Hamas'a bu ‘köprünün' bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın derhal serbest bırakılması gerektiği kesin bir dille söylendi"

"HAMAS SON TARİHİN FARKINDA"

"Hamas'ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunarak karşılık verdiği" iddia edilen açıklamada, "Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Ama öyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli" denildi.