ABD Hazine Bakanı'ndan vergi tarifelerine 'acele' tepki verilmemesi uyarısı

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ABD Başkanı Donald Trump, ticaret yapılan tüm ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında yeni gümrük vergilerini açıkladı.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HERKES DERİN NEFES ALSIN ACELE KARAR VERMESİN"

Bessent yaptığı açıklamada, "Herkes arkasına yaslansın, derin bir nefes alsın ve acele karşılık vermesin. Olaylar nereye gidiyor bir görelim. Eğer karşılık verirseniz o zaman olayları tırmandırabilirsiniz." diye konuştu.

"DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN ÜLKELER KAYBEDEN TARAF OLUR"

Tarih boyunca ABD'nin dış ticarette açık verdiğini belirten Bessent, "Dış ticaret fazlası veren ülkeler, her zaman ticaret savaşlarında veya ekonomik gerilimlerde kaybeden taraf olur." dedi.

"ACELE KARAR VERİLMESİ MANTIKLI DEĞİL"

Öte yandan Bessent, diğer ülkelerin "acele" karar vermelerinin "mantıklı olmayacağını" kaydetti.

Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.