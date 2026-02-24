ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine el koydu

Karayipler'de hareketlilik devam ediyor.



ABD, Karayipler'de uyguladığı petrol karantinası ihlal eden petrol tankerinin peşine düştü.

PETROL TANKERİ TAKİP EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'de uygulanan petrol karantinasını ihlal ederek kaçmaya çalışan Bertha adlı petrol tankerini Karayipler'den Hint Okyanusu'na kadar takip ettiği aktardı.

Bakanlık, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın (INDOPACOM) Hint Okyanusu'nda söz konusu petrol tankerine el koyduğunu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"KUVVETLERİMİZ SİZİ BULACAK VE ADALETİ SAĞLAYACAK"

Başka hiçbir ülke bu mesafeden yaptırımları uygulamak için küresel erişime, dayanıklılığa veya iradeye sahip değildir. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler için bir sığınak değildir.



Kara, hava veya deniz yoluyla, kuvvetlerimiz sizi bulacak ve adaleti sağlayacaktır. Savunma Bakanlığı, yasadışı aktörlerin ve onların vekillerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü engelleyecek