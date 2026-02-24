Almanya'da 'ağaçlar kesilmesin' protestosunda eylemcilere sert müdahale

Almanya'nın Hamburg kentinin Wilhelmsburg semtinde bulunan ve kamuoyunda "Vahşi Orman" (Wilder Wald) olarak bilinen alanda planlanan kısmi ağaç kesimine karşı çevreciler harekete geçti.

Yaklaşık 800 metrekarelik ormanlık alanın kesime açılmasına tepki gösteren yaklaşık 50 çevreci, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Çevreciler, bölgede planlanan Spreehafenviertel adlı konut projesine tepki gösterirken, kurulan şantiye alanının kısa süre içinde ağaç kesimine dönüşebileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Ormanlık alanda güvenliği sağlamak üzere çok sayıda polis görevlendirildi.

Eylem, "Waldretter:innen Wilhelmsburg" inisiyatifi tarafından organize edilirken, doğa koruma örgütü Naturschutzbund Deutschland (NABU) Hamburg teşkilatının da süreci yakından takip ettiği ve kesimin durdurulması için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

"BİR TEK AĞAÇ BİLE KESTİRMEYECEĞİZ"

İklim aktivisti Rahime Sürücü, Hamburg Senatosu’nu arazi takası üzerinden eleştirerek, "Hamburg Senatosu kurnazlık yaparak 800 metrekareyi yandaki firmayla takas etmiş. Çünkü bizim ağaç kestirmeyeceğimizi biliyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz bu oyunu bozarız. Wilhelmsburg vahşi orman tüm Hamburg'undur. Zenginlere ev yapmak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bütün ormanı kesecekler. Bilirkişiler ormanın kalmasını tavsiye etti. Dinleyen yok, türlü türlü oyunlar yapıyorlar. Biz de buna fırsat vermiyoruz. 1 Mart'a kadar burada gece gündüz nöbet tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 MART'A KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Sürücü, "1 Mart'ta kuşların kuluçka dönemi başlıyor. 30 Eylül'e kadar sürüyor. Bu aksiyonlarımızı 1 Mart'a kadar sürdüreceğiz. Asla ve asla 1 tane bile ağaç kestirmeyi düşünmüyoruz" dedi.

"BU ORMANI KATLETMEYİN"

Hamburg Senatosu ve projeyi yürüten IBA Hamburg GmbH’ye de çağrıda bulunan Sürücü, "Lütfen bu ormanı katletmeyin. Bu soğukta biz de burada durmayalım. Polislere de yazık" dedi.

Gün boyu nöbetlerini sürdüren çevrecilere polis müdahale etti. Protestocu grup, polis tarafından ormanlık alandan çıkarıldı.

MAHKEME GEÇİCİ DURDURMA KARARI VERDİ

Wilhelmsburg’daki "Vahşi Orman" alanında planlanan ağaç kesimi, Hamburg Mahkemesi kararıyla geçici olarak durduruldu. Doğa koruma örgütü Naturschutzbund Deutschland (NABU), kararı "önemli bir kısmi başarı" olarak değerlendirdi. Mahkeme henüz nihai kararını vermezken, süreç devam ediyor.

TARTIŞMALI 800 METRE

Tartışmanın merkezinde, yaklaşık 9 hektarlık proje alanının küçük bir bölümünü oluşturan 790-800 metrekarelik ormanlık alanın komşu bir inşaat firmasıyla yapılan arazi takası bulunuyor.

Çevreciler bu değişimin daha geniş çaplı kesimlerin önünü açabileceğini savunuyor. Hamburg Senatosu ise kentte artan konut ihtiyacına dikkat çekerek proje kapsamında çevresel dengeyi gözeten planlamalar yapıldığını belirtiyor.

Wilhelmsburg’daki "Vahşi Orman" etrafında şekillenen tartışma, Hamburg’da çevre politikaları ile kentsel dönüşüm projeleri arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşırken, gözler mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda.