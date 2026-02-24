Epstein ile bağlantıları ortaya çıkan Norveç eski Başbakanı intihara kalkıştı

Jeffrey Epstein belgeleri Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 milyona yakın belgenin ardından birçok ünlü isim gözaltına alınıp tutuklanırken bu kapsamda yeni dosyalar açıldı.

Dosyaların en çok yankılandığı ülkelerden biri de Norveç oldu.

ESKİ BAŞBAKANIN ADI GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerindeki e-postalarda adı geçen eski Norveç başbakanı Thorbjorn Jagland'ın Paris, New York ve Palm Beach'teki Epstein'ın evlerine tek başına ve ailesiyle birlikte ziyaretler yaptığı iddia edildi.

Yerel basına göre Jagland'a suçlama yöneltildiğinde Norveç polisi, eski başbakanın Oslo ve Risor'deki daireleri de dahil olmak üzere mülklerinde kapsamlı bir arama yaptı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Öte yandan Avrupa Konseyi, Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırmasına ilişkin bir karar vermişti.

Bu kararın ardından önemli bir gelişme yaşandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, Jeffery Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle yolsuzlukla suçlandıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Jagland'ın hastaneye kaldırıldığı açıklanırken Norveç basını 75 yaşındaki ismin durumunun kritik olduğunu yazdı.

İntihar teşebbüsü haberinin yayılmasıyla birlikte, hastane çevresinde ve resmi kurumlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.