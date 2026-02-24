Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, İtalya'ya hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine gitti.

KAMP KADROSU

İtalyan ekibini ilk maçta 5-2 gibi mağlup eden Galatasaray'ın rövanş mücadelesindeki kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu, statü gereği forma giyemeyecek.

Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için karşılaşmada oynayamayacak.

TUR İHTİMALLERİ VE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.

Galatasaray, 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.