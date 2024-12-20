ABD, HTŞ lideri Colani hakkında konulan 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı

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Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani hakkında ABD'den dikkat çeken bir karar geldi.

ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetinin kurulmasının ardından üst düzey görüşmeler yapmak için Şam'a ilk kez gönderdiği heyetin liderliğini üstlenen ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Colani ile yapılan görüşmenin detaylarını duyurdu.

Leaf, Colani için konulan 10 milyon dolarlık ödülün kaldırıldığını ve alınan bu yeni kararın Colani'ye iletildiğini bildirdi.

Leaf ayrıca Colani'nin öncelikli hedefinin ekonomik gelişme olduğunu kendisine bildirdiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE CİDDİ BİR AĞIRLIĞI VAR"

Öte yandan Leaf, Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere bölgedeki konumu ile ilgili de çarpıcı bir yorumda bulundu.

Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de ciddi ağırlığı var, bu Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgilidir" ifadelerini kullanırken İran'ın Suriye'deki durumunu da değerlendirdi ve İran'ın Suriye'nin geleceğinde olmaması gerektiğini bildirdi.

Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten Leaf, "Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını ve gücünü geri kazanmasını istiyoruz" dedi.