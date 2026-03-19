ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran hedeflerine saldırdı

ABD ile İsrail 28 Şubat'ta başlattığı, İran'ın da misillemlerle karşılık verdiği saldırılarda 20 gün geride kaldı.

Sıcak çatışmalara sahne olan Orta Doğu'da yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ'DE İRAN HEDEF ALINDI

Gelen son dakika gelişmesine göre ABD, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran donanmasını hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabı üzerinden vurulma anlarına ilişkin video yayınlayarak, "Denizciliği tehdit eden İran donanma hedefleri vuruluyor" ifadelerine yer verdi.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.