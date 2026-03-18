ABD: Hürmüz yakınlarında İran füze üslerini vurduk

CENTCOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde yer alan füze üslerini hedef aldığı ifade edildi.

Operasyonda “çok sayıda derin delici mühimmat” kullanıldığı belirtilerek, üslerde konuşlu İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin boğazdaki deniz trafiğine risk oluşturduğu vurgulandı.

ULUSLARARASI DENİZ TAŞIMACILIĞINA VURGU

Açıklamada, saldırının amacının yalnızca üsleri etkisiz hale getirmek değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına almak olduğu kaydedildi. CENTCOM yetkilileri, tehdit oluşturan unsurların bertaraf edilmesinin bölgedeki deniz güvenliği açısından kritik olduğunu ifade etti.

GERİLİM, BÖLGEDEKİ TANSİYONU ARTIRABİLİR

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve ticaret taşımacılığında stratejik öneme sahip bir güzergâh olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür operasyonların bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekiyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, bölgedeki güvenlik ve ticaret dengelerini yakından etkilemeye devam ediyor.